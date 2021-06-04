Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге инвестклимата

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Тюменская область заняла третью строчку в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Регион поднялся с 12-го места, которое он занимал в 2020 году, до позиции 2019 года.
Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге инвестклимата
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Данные на Петербургском международном экономическом форуме представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева», — заявили в оперативном штабе Тюменской области.

В рамках инвестрейтинга специалисты оценивают, насколько благоприятные условия для ведения бизнеса создают региональные власти. По данным на сайте АСИ, за год области удалось улучшить свои показатели.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжат работу по развитию инвестиционной привлекательности.

Также kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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