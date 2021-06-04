Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге инвестклимата
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Данные на Петербургском международном экономическом форуме представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева», — заявили в оперативном штабе Тюменской области.
В рамках инвестрейтинга специалисты оценивают, насколько благоприятные условия для ведения бизнеса создают региональные власти. По данным на сайте АСИ, за год области удалось улучшить свои показатели.
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжат работу по развитию инвестиционной привлекательности.
Также kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.