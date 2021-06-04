Объём внешней торговли Калининградской области в 2020 году достиг $8,5 млрд
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные Росстата.
Лидером Северо-Западного федерального округа по внешней торговле является Санкт-Петербург ($42,6 млрд). Далее следует Ленинградская область.
На экспорт в прошлом году Калининградской областью, занявшей третье место, было отправлено товаров и услуг на $1,7 млрд. Импорт оценивается в $6,76 млрд.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.