Путин рассказал о сроках готовности «Северного потока — 2»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал сроки готовности «Северного потока — 2».
Путин рассказал о сроках готовности «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы — ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их — и всё. Ну дней десять, наверное, потребуется», — сказал он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, «Газпром» к поставкам готов, сроки начала доставки газа по «Северному потоку — 2» будут зависеть от немецкого регулятора.

Ранее российский лидер сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

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