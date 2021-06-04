В кабмине ФРГ рассказали о переговорах с США по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о переговорах советников президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».

«По поводу «Северного потока — 2»: как вы знаете, была встреча при участии советников канцлера ФРГ и статс-секретаря МИД ФРГ с их коллегами из американской администрации, это норма в тесных и интенсивных отношениях, которые мы поддерживаем с американской администрацией. Переговоры будут продолжены», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Ранее вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ заявил, что Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось построить около 100 км газопровода.

Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.