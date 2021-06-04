Греф дал прогноз по инфляции в России в 2021 году

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Глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз по инфляции в России в 2021 году.
Греф дал прогноз по инфляции в России в 2021 году
  • РИА Новости

«У меня нет ощущений, что инфляция пробьёт барьер в 6%... К концу года, к осени мы получим снижающийся тренд. У меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции и в следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию», — цитирует Грефа РИА Новости.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 оценил ситуацию с инфляцией в России. По его словам, в настоящее время инфляция в России составляет «около 5,9%».

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