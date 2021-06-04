В МИД Польши оценили решение Дании по поводу Baltic Pipe

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире «Польского радио» прокомментировал решение Дании об отзыве разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe.
В МИД Польши оценили решение Дании по поводу Baltic Pipe
  • Reuters
  • © JOHN RANDERIS / Ritzau Scanpix

«Это касается только фрагмента газопровода на территории Дании. Два остальные участка остаются абсолютно в безопасности. Вокруг них ничего не делается... Конечно, мы будем стараться выяснить этот вопрос как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим представитель польского МИД добавил, что в интересах Польши и всей Европы как можно быстрее завершить данный проект.

Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не признал разрешение, которое было выдано управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.

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