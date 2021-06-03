В Дании не подтвердили разрешение на прокладку Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не признал разрешение, которое было выдано управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.

Об этом сообщает пресс-служба датского оператора транспортной системы Energinet.

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — заявили в ведомстве.

По словам замдиректора и руководителя отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, трубопровод Baltic Pipe представляет собой крупный строительный проект, который пересекает Данию и «не может не создавать неудобств».

«Но мы полностью сосредоточены на том, чтобы газопровод был проложен как можно более бережно для человека и природы, включая обеспечение хороших условий жизни для охраняемых видов», — приводит слова Кааг пресс-служба ведомства.

В июле 2019 года Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe в Польшу. Как уточнялось летом 2018 года, Baltic Pipe соединит датские и польские газовые сети и откроет для Польши доступ к норвежским газовым месторождениям. Тогда планировалось, что проект будет реализован к концу 2022 года.

В сентябре 2020 года пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо проекта «Северный поток — 2».