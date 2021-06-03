Эксперт прокомментировал планы по сокращению вложений средств ФНБ в доллары

Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган прокомментировал сообщение о том, что Минфин принял решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

«Я не думаю, что данные изменения как-то очень сильно повлияют на курс рубля к доллару», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на курс отечественной валюты к американской воздействует много факторов, и в данной ситуации возможно лишь краткосрочное влияние.

Со своей стороны, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с Life.ru напомнил, что Россия в последнее время сокращает долю долларовых резервов в целом и увеличивает долю в других валютах — евро и юане.

«С учётом того, что это очень важная подушка безопасности, Москва хочет, конечно же, серьёзно подстраховаться на этом направлении», — сказал эксперт.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.