В ЦБ прокомментировали планы по ключевой ставке

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщила о планах рассмотреть значение ключевой ставки на заседании совета директоров 11 июня.

«Думаю, что эти варианты будут на столе. Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 базисных пунктов, может быть, обсудим 50 базисных пунктов», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в стране не мешает экономическому росту.

Центробанк в апреле второй раз подряд поднял ключевую ставку, шаг повышения составил 0,5 процентного пункта.