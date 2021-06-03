Набиуллина: повышение ключевой ставки не мешает экономическому росту

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в стране не мешает экономическому росту.
Набиуллина: повышение ключевой ставки не мешает экономическому росту
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам позже пришлось бы поднимать ставку выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Мы видим, что спрос практически восстановился», — приводит РИА Новости её слова.

Центробанк в апреле второй раз подряд поднял ключевую ставку, шаг повышения составил 0,5 процентного пункта. 

Ранее председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов перечислил ключевые факторы укрепления рубля этим летом.

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