Эксперт перечислил ключевые факторы укрепления рубля этим летом
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- РИА Новости
В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что это, в частности, ослабление геополитических рисков, влияние роста ключевой ставки Центробанка на повышение доходности отечественных гособлигаций и снижение месячных темпов инфляции, а также рост цен на нефть.
Вместе с тем, отметил Панов, сохраняются риски, связанные, например, с пандемией COVID-19 в крупных регионах — потребителях нефтепродуктов.
«С учётом этих факторов ожидаемый летом диапазон курса рубля — от 74 до 77 рублей за доллар», — добавил эксперт.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.