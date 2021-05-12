Эксперт перечислил ключевые факторы укрепления рубля этим летом

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов перечислил ключевые факторы укрепления рубля этим летом.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что это, в частности, ослабление геополитических рисков, влияние роста ключевой ставки Центробанка на повышение доходности отечественных гособлигаций и снижение месячных темпов инфляции, а также рост цен на нефть.

Вместе с тем, отметил Панов, сохраняются риски, связанные, например, с пандемией COVID-19 в крупных регионах — потребителях нефтепродуктов.

«С учётом этих факторов ожидаемый летом диапазон курса рубля — от 74 до 77 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.