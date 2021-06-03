Эксперт оценил заявление Курца о «Северном потоке — 2»

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца о том, что Австрия приветствует отказ США от введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Я думаю, что поддержка сохранится, потому что есть убеждённость и в Германии, и в Австрии, что «Северный поток — 2» — это действительно, как сказал Курц, про диверсификацию», — объяснил аналитик.

Бышок подчеркнул, что это не политический проект, а энергетический.

«Для стран, которые потребляют энергоносители, принципиально важно иметь как можно более широкий рынок», — пояснил специалист.

Как он добавил, из заявления Курца можно сделать вывод, что Австрия в какой-то степени «становится адвокатом России на европейской арене».

Ранее Курц заявил, что Австрия приветствует отказ США от введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, проект отвечает экономическим интересам Вены.