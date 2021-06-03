Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов
«В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации», — цитирует ТАСС исследование, представленное на Петербургском международном экономическом форуме.
Отмечается, что в сравнении с 2019 годом количество ПИИ в Россию сократилось на 26%.
Согласно оценке EY, данный показатель сравним с динамикой других стран Европы.
17 мая правительство и Банк России утвердили дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов.