Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов

Россия заняла 11-е место среди наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы, говорится в исследовании компании EY.

«В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации», — цитирует ТАСС исследование, представленное на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что в сравнении с 2019 годом количество ПИИ в Россию сократилось на 26%.

Согласно оценке EY, данный показатель сравним с динамикой других стран Европы.

17 мая правительство и Банк России утвердили дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов.