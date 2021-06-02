В ФРГ прокомментировали заявление Кремля о транзите газа через Украину

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В МИД Германии прокомментировали слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.
В ФРГ прокомментировали заявление Кремля о транзите газа через Украину
  • Reuters

«В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остаётся всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитёром», — заявил представитель МИД ФРГ РИА Новости.

По его словам, Германия «интенсивно выступала» за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите.

1 июня Песков заявил, что Россиия не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.

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