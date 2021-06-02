Самарская область примет участие в ПМЭФ

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Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Самарская область примет участие в ПМЭФ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

На стенде будет представлен макет космического аппарата «Аист-2Д», проект «умной дороги» и электромобиль Zetta.

На интерактивной карте области можно увидеть все действующие инвестиционные площадки.

Как ожидается, будет подписано несколько соглашений, которые позволят привлечь в регион инвесторов и создать новые рабочие места.

В ПМЭФ будет участвовать и делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым. Об этом сообщает «Ямал-Регион».

На повестке будут в том числе темы, связанные с Арктикой. В частности, состоится заседание Арктического совета.

Ранее сообщалось, что Удмуртия примет участие в ПМЭФ.

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