Самарская область примет участие в ПМЭФ
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.
На стенде будет представлен макет космического аппарата «Аист-2Д», проект «умной дороги» и электромобиль Zetta.
На интерактивной карте области можно увидеть все действующие инвестиционные площадки.
Как ожидается, будет подписано несколько соглашений, которые позволят привлечь в регион инвесторов и создать новые рабочие места.
В ПМЭФ будет участвовать и делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым. Об этом сообщает «Ямал-Регион».
На повестке будут в том числе темы, связанные с Арктикой. В частности, состоится заседание Арктического совета.
Ранее сообщалось, что Удмуртия примет участие в ПМЭФ.