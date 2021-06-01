Удмуртия примет участие в ПМЭФ

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Делегация Удмуртии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Её возглавит руководитель республики Александр Бречалов.
Удмуртия примет участие в ПМЭФ
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«В этом году мы решили подойти к событию с позиции эффективности и едем на ПМЭФ без стенда. В 2018 и 2019 годах республика уже заявила о себе на полях форума, в том числе за счёт собственной региональной сессии. Поэтому сейчас мы попробуем себя в минималистичном формате», — заявил Бречалов.

Делегация намерена подписать соглашения с рядом организаций, а также принять участие в пленарных сессиях, посвящённых вопросам электронной торговли, цифровизации бизнеса и другим темам.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея примет участие в ПМЭФ.

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