Валуев прокомментировал просьбу экологов в ФРГ отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев прокомментировал просьбу немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe к регулятору ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».
Валуев прокомментировал просьбу экологов в ФРГ отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Газопровод для климата не может представлять опасности. Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идёт газ, — от неё климат не может пострадать по определению», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Валуев, «Северный поток — 2» не мог получить разрешение на строительство без соответствующих экопроверок.

Депутат добавил, что некоторые страны всегда пытаются подвести геополитические необходимости под экологическую повестку.

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT просьбу немецких экологов.

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