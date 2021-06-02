В России «финансовую подушку» имеют 35% граждан

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Согласно результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», 35% граждан России имеют «финансовую подушку».
В России «финансовую подушку» имеют 35% граждан
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Как сообщает ТАСС, согласно опросу, 65% респондентов накоплений не имеют.

Менее всего заботятся о наличии сбережений люди в возрасте от 18 до 24 лет — таковых оказалось 13%. Больше остальных — люди в возрасте от 60 лет.

Отмечается, что на вопрос, какую минимальную сумму россияне считают «финансовой подушкой», а не просто «заначкой», 31% респондентов ответили, что свыше 200 тыс. рублей.

Сбережения в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей приемлемы для 21% граждан, от 60 тыс. до 100 тыс. — для 20% опрошенных, от 40 тыс. до 60 тыс. — для 14%, от 20 тыс. до 40 тыс. — для 9% респондентов, до 20 тыс. — для 4% россиян.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В марте экономист Василий Колташов рассказал, почему у россиян выросло количество свободных денег.

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