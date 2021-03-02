Экономист рассказал, почему у россиян выросло количество свободных денег

Экономист Василий Колташов рассказал, почему у россиян выросло количество свободных денег.

«Причиной роста индекса свободных денег может быть сокращение выездов за границу в связи с контрпандемическими мероприятиями. Эти расходы не произведены той частью граждан, которых мы относим к среднему классу, и теми, кто нередко выезжал за границу в прежние годы», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, со второй половины 2020 года идёт постепенное оживление и конъюнктура меняется в пользу отечественного экспорта. Свободные деньги могут оказать позитивное влияние и на внутренний рынок, полагает эксперт.

Как добавил Колташов, люди склонны увеличивать сбережения, поскольку неизвестно, как могут сложиться обстоятельства.

Уровень оптимизма немного поднимается, но склонность иметь дополнительные резервы под рукой сохраняется, заключил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно результатам исследования холдинга «Ромир», в России в 2021 году зафиксирован рекордный рост индекса свободных денег у граждан.