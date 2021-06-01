В Госдуме прокомментировали закон о бесплатной газификации

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский прокомментировал закон о бесплатном подключении населения к газу.
В Госдуме прокомментировали закон о бесплатной газификации
  • РИА Новости

«До сих пор почти четверть населения страны используют баллонный газ или пользуются электричеством. Это очень накладно. При этом практически в каждом населённом пункте есть газопровод, но не все могут позволить себе провести газ, — цены высокие», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, теперь людям проведут газ к дому, а дальше нужно будет заплатить оператору, и тот подведёт газовую трубу прямо в дом.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Life.ru отметил, что такой законопроект существенно повысит качество жизни граждан.

«Хорошее, очень важное, нужное дело. Особенно для регионов с большой протяжённостью. Там, где разбросаны посёлки и газификация не решалась долгое время», — сказал он.

Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. 

Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.

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