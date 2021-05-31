ЦБ установил минимальный лимит операций в СБП с 10 июня

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Центробанк установил минимальный лимит для денежных переводов в системе быстрых платежей (СБП).
ЦБ установил минимальный лимит операций в СБП с 10 июня
  • РИА Новости

«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», — цитирует РИА Новости пресс-релиз регулятора.

Уточняется, что в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объём переводов через СБП в сутки.

Ранее сообщалось, что российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тыс. рублей за одну операцию в СБП. Отмечается, что «новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы».

В январе Банк России сообщал, что с момента запуска СБП ЦБ россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей.

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