В Москве оценили объём несырьевого неэнергетического экспорта за I квартал 2021 года

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва за три первых месяца 2021 года поставила в 151 страну продукцию на $19,29 млрд.
В Москве оценили объём несырьевого неэнергетического экспорта за I квартал 2021 года
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ. — RT) Москвы на промышленный экспорт приходится $18,43 млрд, а на экспорт продукции АПК — $862,67 млн», — уточнил Владимир Ефимов.

Главным импортёром столичной несырьевой неэнергетической продукции стала Белоруссия, на которую по итогам I квартала 2021 года пришлось 39% такого экспорта. На Китай пришлось 12%, на Великобританию — 10%, на Казахстан — 9%, доля США составила 5%, остальных стран — 25%.

«По данным аналитиков центра «Моспром», главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы, которых экспортировали на $4,46 млрд», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.

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