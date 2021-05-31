Эксперт рассказал о курсах валют летом

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал динамику на рынке валют в летний период.
Эксперт рассказал о курсах валют летом
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Его экспертный анализ ситуации публикует «Российская газета».

«Полагаем, что летом курс останется в диапазоне 72—76 рублей к доллару и 88—92 к евро. Летние месяцы и вторая половина года традиционно более слабые для курса рубля, чем первая половина года. Это во многом связано с сезонностью текущего счёта. В мае — июне начинаются сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что увеличивает спрос на валюту. Правда, в этом году спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен, пока будут закрыты на карантин Европа, Турция, Египет и другие туристические страны», — сказал специалист.

В целом крепкий текущий счёт платёжного баланса России, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность, отметил эксперт.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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