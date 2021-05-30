В Минфине России оценили ситуацию с налоговым режимом для нефтяной отрасли

Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не считают необходимым оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли.

Его слова по итогам совещания по вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли в Сургуте приводит пресс-служба Минфина.

«Он (Сазанов. — RT) отметил, что в целом сейчас нет необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, так как в текущем году наблюдаются высокие показатели её доходности, превышающие уровни как 2020-го, так и 2019 года», — говорится в сообщении.

По словам Сазанова, этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля.

Также замглавы Минфина отметил, что Западная Сибирь обладает большим ресурсным потенциалом и необходимо найти варианты, как реализовать его в полном объёме.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей страны до 2035 года.