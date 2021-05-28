Банки выдали 1,24 млн кредитных карт в России в апреле

Банки выдали 1,24 млн кредитных карт с общим лимитом более 88 млрд рублей в апреле 2021 года в России. В годовом выражении выдачи выросли в три раза по количеству и в 3,5 раза — по объёму.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

По сравнению с мартом 2021 года число выдач снизилось на 5%, объём кредитования — на 3%.

За январь — апрель выдачи показали рост на 30% по количеству и на 33% по объёму предоставленных средств, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Средний лимит по картам в апреле оценивается в 71,5 тыс. рублей, что на 8,3 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Как передавал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей. Это максимальное значение за месяц.