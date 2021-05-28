«Газпром» оценил экономию при полной загрузке «Северного потока — 2»

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Экономия на транспортировке при полной загруженности газопровода «Северный поток — 2» составит не менее $1 млрд в год. Об этом заявил топ-менеджер компании «Газпром».
«Газпром» оценил экономию при полной загрузке «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Турецкий поток» за счёт более оптимального маршрута сэкономит нам порядка $500 млн в год на платежах за транспортировку. «Северный поток — 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее $1 млрд в год», — приводит ТАСС его слова в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне. 

Новак, комментируя ситуацию с «Северным потоком — 2», отмечал, что «проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

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