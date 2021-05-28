ЦБ отозвал лицензию у Заубер Банка

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Банк России отозвал лицензию у Заубер Банка в связи с нарушениями финансовой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка, а также невыполнением требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
ЦБ отозвал лицензию у Заубер Банка
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 28.05.2021 №ОД-978 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Заубер Банк» (АО «Заубер Банк»)... По величине активов кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе России», — говорится в пресс-релизе.

В ЦБ отметили, что Заубер Банк проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам и транзитные операции повышенного риска.

В настоящее время и до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в Заубер Банке будет действовать временная администрация ЦБ.

В ЦБ также пояснили, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра.

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