ЦБ отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра
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«Банк России (...) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (рег. № 3483-К, г. Красноярск)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что НКО проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе России.
Организация не является участником системы страхования вкладов.
Ранее стало известно об аннулировании лицензии у АО «Тексбанк».