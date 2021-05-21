ЦБ отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра

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Банк России в пятницу, 21 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Красноярского краевого расчётного центра. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра
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«Банк России (...) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (рег. № 3483-К, г. Красноярск)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что НКО проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе России.

Организация не является участником системы страхования вкладов.

Ранее стало известно об аннулировании лицензии у АО «Тексбанк».

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