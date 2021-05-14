ЦБ аннулировал лицензию АО «Тексбанк»
- © texbank
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что данная кредитная организация по величине активов занимала 320-е место в российской банковской системе.
В ЦБ пояснили, что основанием для соответствующего решения «послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса России)».
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Проинвестбанка.