В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян

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Центробанк России подготовил доклад под названием «Обзор финансовой стабильности», в котором говорится о росте долговой нагрузки россиян.

В документе указывается, что общая долговая нагрузка россиян — ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заёмщика — на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.

«Рост кредитования темпами, опережающими рост доходов населения, привёл к повышению за III квартал 2020-го — I квартал 2021 года долговой нагрузки граждан на макроуровне с 10,7 до 11,9%. Основной вклад внёс сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где с начала 2021 года наблюдается ускорение роста», — отметили в ЦБ.

Ранее эксперты оценили уровень закредитованности россиян.

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