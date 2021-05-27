В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян

Центробанк России подготовил доклад под названием «Обзор финансовой стабильности», в котором говорится о росте долговой нагрузки россиян.

В документе указывается, что общая долговая нагрузка россиян — ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заёмщика — на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.

«Рост кредитования темпами, опережающими рост доходов населения, привёл к повышению за III квартал 2020-го — I квартал 2021 года долговой нагрузки граждан на макроуровне с 10,7 до 11,9%. Основной вклад внёс сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где с начала 2021 года наблюдается ускорение роста», — отметили в ЦБ.

Ранее эксперты оценили уровень закредитованности россиян.