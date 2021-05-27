Минэнерго России исключает дефицит бензина летом

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Увеличение мировых цен на нефть и летний спрос оказывают давление на внутренний рынок топлива в России, но не приведут к дефициту бензина летом, заявили в Минэнерго.

«Рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Также не ожидается изменения конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции.

Отмечается, что внутренний рынок топлива испытывает на себе влияние макроэкономических факторов.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мировые цены на нефть снижаются на 4—5% в ходе торгов в среду, 19 мая.

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