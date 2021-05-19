Аналитик объяснил снижение цен на нефть на 4—5%

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мировые цены на нефть снижаются на 4—5% в ходе торгов в среду, 19 мая.
Аналитик объяснил снижение цен на нефть на 4—5%
  • Reuters

«Я думаю, что в основном это спекулятивные факторы. Выходила разная статистика в США: они отчиталась, что немного увеличили объёмы добычи. И это статистика, на которую внимание обращают в основном биржевые игроки...  Увеличили запасы нефти в хранилищах, что тоже продвигает идею о том, что надвигается небольшой переизбыток предложения и на этом фоне цены на нефть снижаются. Ничего существенного не произошло. Я думаю, что это спекулятивное снижение», — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что в апреле и мае цена на нефть росла, и это, как подчеркнул эксперт, было не совсем обоснованно.

«Потому что мир пока ещё не восстановился от ковида. Ещё во многом сохраняются ограничительные меры на передвижение граждан, особенно в Европе, поэтому и спрос на топливо пока не восстановился в полной мере, а цена росла. Поэтому я думаю, что в какой-то момент нефть была переоценена, и сейчас мы увидим просто определённую коррекцию», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются на 4—5% в ходе торгов в среду, 19 мая.

По данным на 18:09 мск, июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,07%, составив $62,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,51% — до $65,61 за баррель.

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