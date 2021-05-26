ЦБ не видит рисков из-за «дыры» в валютном балансе банков

В пресс-службе Центробанка заявили, что системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе российских банков не наблюдается.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объём валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В ЦБ отметили, что это комфортный уровень с учётом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков.

Ранее в Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в стране.