РБК: банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по оценкам аналитиков, средний лимит по вновь выданным кредиткам в апреле достиг максимума с начала 2019 года — 72,9 тыс. рублей. По сравнению с мартом показатель увеличился на 5,2%, а с прошлым апрелем — на 12,3%.

Похожую тенденцию зафиксировали и в других кредитных бюро из топ-3, говорится в материале.

В рейтинговом агентстве Moody’s это связывают с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды.

В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» полагают, что на ситуацию также влияют ускорение инфляции и сезонность, и не исключают смягчения банками риск-политики.

В феврале сообщалось, что в России снизились объёмы выдачи кредитных карт.