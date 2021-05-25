РБК: банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

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Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
РБК: банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам
  • AFP

Так, по оценкам аналитиков, средний лимит по вновь выданным кредиткам в апреле достиг максимума с начала 2019 года — 72,9 тыс. рублей. По сравнению с мартом показатель увеличился на 5,2%, а с прошлым апрелем — на 12,3%.

Похожую тенденцию зафиксировали и в других кредитных бюро из топ-3, говорится в материале.

В рейтинговом агентстве Moody’s это связывают с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды.

В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» полагают, что на ситуацию также влияют ускорение инфляции и сезонность, и не исключают смягчения банками риск-политики.

В феврале сообщалось, что в России снизились объёмы выдачи кредитных карт.

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