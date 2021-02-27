В России снизились объёмы выдачи кредитных карт
- AFP
По данным компании, число выданных карт упало на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с прошлым январём — до 578 тыс.
По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, ситуация обусловлена двумя основными факторами: сезонностью и консервативными подходами кредиторов.
Отмечается, что россияне, которым кредитки всё же одобрили, забирают их рекордными темпами. Так, уровень конверсии за год увеличился с 36 до 59%.
Ранее сообщалось о росте спроса на цифровые карты в России.