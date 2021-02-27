В России снизились объёмы выдачи кредитных карт

Короткая ссылка
Российские банки в январе ужесточили одобрение выдачи кредитных карт до многолетнего минимума — положительный ответ был дан только по 28% заявок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
В России снизились объёмы выдачи кредитных карт
  • AFP

По данным компании, число выданных карт упало на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с прошлым январём — до 578 тыс.

По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, ситуация обусловлена двумя основными факторами: сезонностью и консервативными подходами кредиторов.

Отмечается, что россияне, которым кредитки всё же одобрили, забирают их рекордными темпами. Так, уровень конверсии за год увеличился с 36 до 59%.

Ранее сообщалось о росте спроса на цифровые карты в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить