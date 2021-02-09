В России увеличился спрос на цифровые карты

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В России в 2020 году вырос спрос на цифровые карты. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%.
В России увеличился спрос на цифровые карты
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом «Известиям» рассказали в банках из топ-30.

В Сбербанке отметили, что 15% клиентов, которые активировали карты дистанционно, за пластиковыми носителями даже не приходили. В настоящее время более 10% открываемых карт сразу оформляется только в цифровом формате, рассказали в пресс-службе организации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в 2020 году выдали 38,8 тыс. кредитных карт, что на 9% меньше, чем в 2019-м.

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