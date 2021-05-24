Аналитик оценил перспективы экспорта российского СПГ

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Аналитик по газу центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов оценил перспективы экспорта российского СПГ.
Аналитик оценил перспективы экспорта российского СПГ
  • СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» / © Denis Bonetta / marinetraffic.com

«С экономической точки зрения, безусловно, СПГ предоставит России необходимую диверсификацию, а следовательно, гарантии сбыта своего газа после 2030 года, когда в Европе начнёт набирать силу тренд энергоперехода и декарбонизации», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, экспорт трубопроводного газа в целом обходится поставщику дешевле, проекты с определёнными исключениями могут окупаться быстрее, и сохранение существующей клиентской базы в Европе, в том числе за счёт трансформации поставок энергоносителей, должно сохраняться в приоритете.

«Для России важно в дальнейшем развитии своей газовой экспортной стратегии действовать не только тактически — у страны это прекрасно получается, объёмы экспорта идут рекордные», — отметил Капитонов.

Как добавил эксперт, важна и эффективная реализация стратегических целей, которые позволят России сохранить свои позиции на главном и крупнейшем европейском рынке сбыта.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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