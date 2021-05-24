Аналитик оценил перспективы экспорта российского СПГ

Аналитик по газу центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов оценил перспективы экспорта российского СПГ.

«С экономической точки зрения, безусловно, СПГ предоставит России необходимую диверсификацию, а следовательно, гарантии сбыта своего газа после 2030 года, когда в Европе начнёт набирать силу тренд энергоперехода и декарбонизации», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, экспорт трубопроводного газа в целом обходится поставщику дешевле, проекты с определёнными исключениями могут окупаться быстрее, и сохранение существующей клиентской базы в Европе, в том числе за счёт трансформации поставок энергоносителей, должно сохраняться в приоритете.

«Для России важно в дальнейшем развитии своей газовой экспортной стратегии действовать не только тактически — у страны это прекрасно получается, объёмы экспорта идут рекордные», — отметил Капитонов.

Как добавил эксперт, важна и эффективная реализация стратегических целей, которые позволят России сохранить свои позиции на главном и крупнейшем европейском рынке сбыта.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.