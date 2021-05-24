Эксперт рассказала о последствиях пандемии для экономики Германии

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о последствиях пандемии для экономики Германии.

В беседе с ФАН она напомнила, что за I квартал 2021 года ВВП ФРГ, по предварительной оценке, снизился на 3,3% в годовом выражении, а ВВП всей еврозоны — лишь на 1,8%.

«Впрочем, даже первая оценка оказалась лучше ожиданий, поскольку ранее аналитики прогнозировали падение ВВП Германии на 3,6% из-за локдаунов в I квартале текущего года. Однако жёсткие ограничения в этом году в Германии оказались достаточно быстро смягчены, и теперь вторая оценка темпов снижения ВВП Германии ожидается более мягкой», — сказала Мильчакова.

По её словам, европейские специалисты предсказывают корректировку итоговых темпов снижения экономики ФРГ с 3,3 до 3% в годовом выражении.

Ранее НСН сообщала, что в Москве пострадавшие от пандемии сектора экономики постепенно восстанавливаются.