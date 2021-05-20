В Москве пострадавшие от пандемии сектора экономики постепенно восстанавливаются

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Выручка наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики российской столицы стабильно увеличивается. Так, за первые четыре месяца 2021 года она достигла 1 трлн 261 млрд рублей.
В Москве пострадавшие от пандемии сектора экономики постепенно восстанавливаются
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Об этом сообщает НСН.

Оборот по итогам апреля вырос по сравнению с январём на 49% и достиг 379 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Устойчивый рост оборота наиболее пострадавших отраслей — важный показатель поступательного восстановления экономики столицы. За прошедший месяц пострадавшие отрасли прибавили к уровню марта текущего года ещё 5,4%, причём апрельский результат стал максимальным месячным показателем с октября 2020 года», — подчеркнул заммэра.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.

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