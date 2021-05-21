Объём федеральной поддержки аграриев Ставрополья составит 4 млрд рублей в 2021 году

Объём поддержки сельского хозяйства в Ставропольском крае из федерального бюджета составит 4 млрд рублей в 2021 году.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы региона Владимира Владимирова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

«Вы своевременно доводите деньги до сельхозтоваропроизводителей, им важно иметь финансовые ресурсы во время посевной, когда закладывается фундамент будущего урожая», — сказал Патрушев.

Со своей стороны, Владимиров отметил, что в этом году сельскохозяйственные предприятия и фермеры застраховали более миллиона гектаров посевов, то есть около половины всех засеянных полей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году.