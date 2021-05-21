Минсельхоз предложит создать в России запасы зерна до 3 млн тонн

Минсельхоз предложит кабмину создать в интервенционном фонде России запасы зерна до 3 млн тонн, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Такое предложение она высказала во время стратегической сессии Союза экспортёров зерна.

«В этом году мы пошли через субсидирование — у нас есть субсидии мукомолам и хлебопёкам. Тем не менее в этом году ещё раз будем выходить с предложением создать запасы в интервенционном фонде порядка 3 млн тонн, которые позволят нам в случае критических ситуаций, таких как была в прошлом году, создать необходимый механизм для обеспечения наших переработчиков зерном по разумным, хорошим ценам», — цитирует её ТАСС.

Ранее правительство России установило с 5 июня по 31 августа запрет на вывоз из страны гречихи.