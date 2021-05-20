В Госдуме оценили позицию Белого дома по «Северному потоку — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет очень трудно.

Ананских отметил, что Россия всегда заявляла о том, что проект будет достроен, несмотря на все санкции.

«Потому что он интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что так как это экономика, то «надо идти только экономическими путями, а не путём политического давления».

Ранее в Белом доме заявили, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет очень трудно.