В Госдуме оценили позицию Белого дома по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Ананских отметил, что Россия всегда заявляла о том, что проект будет достроен, несмотря на все санкции.
«Потому что он интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его», — пояснил депутат.
Парламентарий отметил, что так как это экономика, то «надо идти только экономическими путями, а не путём политического давления».
Ранее в Белом доме заявили, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет очень трудно.