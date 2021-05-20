В ЦБ рассказали об объёмах международных резервов России

В Центробанке России рассказали об объёмах международных резервов страны.

Как сообщается на сайте регулятора, они возросли до $593,9 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 14 мая составили $593,9 млрд, увеличившись за неделю на $3,3 млрд, или на 0,6%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост произошёл преимущественно в результате положительной переоценки.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.