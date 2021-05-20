Экспорт мясной продукции из Москвы вырос почти на 14% по итогам 2020 года

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Московские производители мясной продукции поставили за рубеж товары на $81,8 млн в 2020 году, увеличив экспорт на 13,6%.
Экспорт мясной продукции из Москвы вырос почти на 14% по итогам 2020 года
  • © РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Основными покупателями мясной продукции, произведённой в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса — 64,4%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мясо и субпродукты птицы — самая экспортируемая категория мясных товаров среди столичных компаний.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.

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