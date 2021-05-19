Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о планах обсудить с партнёрами в США «Северный поток — 2».

«Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнёрами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить», — цитирует РИА Новости Мааса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Маасом «Северный поток — 2».

Также сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2». Он отметил, что «проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

В апреле член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2», в том числе позицию США в отношении газопровода. В беседе с ФАН он высказал мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному содержательному диалогу.