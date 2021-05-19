РУСАЛ сменит название

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Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру и сменит название на Al+.
РУСАЛ сменит название
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Как сообщает пресс-служба компании, решение уже одобрено советом директоров РУСАЛа.

Вопрос о смене названия ещё будет обсуждаться на собрании акционеров 24 июня. 

Предполагается, что каждая из компаний сосредоточится на реализации собственной стратегии развития в интересах акционеров.

В частности, РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания — на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста.

Ранее сообщалось, что «Лента» приобретёт российскую сеть магазинов Billa.

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