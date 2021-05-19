Аналитик рассказал о перспективах роста курса рубля

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Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Маслов.
Аналитик рассказал о перспективах роста курса рубля
  • Reuters

Как он отметил в беседе с агентством «Прайм», курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го.

По его словам, это произойдёт в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», — добавил специалист.

Также Маслов отметил, что важнейшим политическим фактором остаётся конфронтация России с США и странами Запада.

Как подчеркнул аналитик, рубль реагирует на изменение цен на нефть аналогично другим валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится.

Ранее основатель Frendex Group Руслан Пичугин дал оптимистичный прогноз по курсу рубля.

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