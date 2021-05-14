Эксперт оценил вероятность укрепления курса рубля

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Основатель Frendex Group Руслан Пичугин дал оптимистичный прогноз по курсу рубля.
Эксперт оценил вероятность укрепления курса рубля
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Он отметил, что рубль плавно укрепляется в течение последних пяти недель, находясь в рамках динамики высокодоходных валют развивающихся стран. Рубль в меньшей степени реагирует на волатильность из-за снижения геополитических рисков и с учётом роста цен на большинство сырьевых активов.

По мнению Пичугина, рубль имеет все шансы продолжить плавное укрепление к доллару и евро.

«В случае сохранения понижательной тенденции в паре EUR/USD укрепление к евровалюте будет идти быстрее. При достижении уровня 1,20 в этой паре и сохранении курса доллара около 74 рублей курс евро может снизиться до 87 рублей», — приводится оценка эксперта.

Пичугин добавил, что если курс доллара преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72—70 рублей (максимумы года), а евро в этом случае укрепится до уровня 85—86 рублей.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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