В Национальном бюро кредитных историй рассказали о среднем возрасте заёмщика в России

Согласно данным на 1 мая текущего года, средний возраст заёмщика в стране составил 43,2 года. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметил в беседе с RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в целом зафиксирован рост числа заёмщиков в возрастных категориях от 40 до 49 лет, а также от 60 до 65 лет и старше, в то время как доля граждан моложе 40 лет снизилась.

«Так, снижение доли заёмщиков в возрасте от 25 до 29 лет составило 0,7 процентного пункта, а от 30 до 39 лет — 0,4 п. п. В то же время, динамика долей граждан моложе 25 лет (рост на 0,3 п.п.) и заёмщиков от 50 до 59 (снижение на 0,2 п.п.) немного «смягчили» темпы роста среднего возраста заёмщика розничных кредитов», — пояснил он.

Волков также добавил, что разница между самым «молодым» и самым «пожилым» регионами России с точки зрения среднего возраста заёмщиков не так уж и велика — менее пяти лет.

«В среднем самые «возрастные» заёмщики живут в Чукотском АО (45,0 лет), Магаданской области (44,7 года), Алтайском крае (44,6 года), а также в Костромской области (44,5 года) и Республике Хакасия (44,3 года). В свою очередь, самый «молодой» средний возраст отмечен у заёмщиков, проживающих в Ненецком АО (40,6 лет), Республике Дагестан (40,8 лет), Чувашской Республике (42,0 года), а также в Калужской и Брянской областях и Республике Марий Эл (во всех — по 42,1 года)», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в стране стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область.