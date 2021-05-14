Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы вырос на 13,5% в 2020 году

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Экспорт продукции для здорового питания московских предприятий вырос в 2020 году на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем 2019-го.
Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы вырос на 13,5% в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«Экспорт здорового питания в прошлом году составил $154,21 млн, или 183,54 тыс. тонн. По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на долю Москвы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания.

Из данных Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» следует, что в 2020 году столичные товары данной категории были отправлены в 81 страну, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что объём поддержанного экспорта предприятий Москвы составил $567 млн в 2020 году.

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